Подоляк назвал заявления о контрнаступлении на Херсон частью психологической операции
- РИА Новости
«Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции», — заявил Подоляк в интервью украинской службе BBC.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал Киев перед принятием решения о контрнаступлении вспомнить слова Александра Невского.
Бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что Киеву необходимо «готовить стратегическое наступление» и мобилизовать «очень много военнослужащих».