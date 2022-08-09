Подоляк назвал заявления о контрнаступлении на Херсон частью психологической операции

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции.

«Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции», — заявил Подоляк в интервью украинской службе BBC.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал Киев перед принятием решения о контрнаступлении вспомнить слова Александра Невского.

Бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что Киеву необходимо «готовить стратегическое наступление» и мобилизовать «очень много военнослужащих».