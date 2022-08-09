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В Запорожской области призвали Киев перед контрнаступлением вспомнить слова Невского

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал Киев перед принятием решения о контрнаступлении вспомнить слова Александра Невского.
В Запорожской области призвали Киев перед контрнаступлением вспомнить слова Невского
  • РИА Новости

«Перед своим так называемым контрнаступлением пусть вспомнят слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет». Все их планы ждёт неминуемое поражение», — сказал РИА Новости Рогов.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что контрнаступление украинской армии обернётся для неё невосполнимыми потерями.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода в контрнаступление. По его словам, ВС России всё ещё превосходят ВСУ по числу пехоты на бронетехнике и поддерживающей её артиллерии.

Он добавил, что артиллерии украинские военные научились противостоять, но бронетехники на данный момент недостаточно.

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