Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о готовности региона отразить возможные попытки наступления украинской армии.

«Херсонская область готова отразить попытки наступления украинских боевиков, если такой преступный приказ им будет отдан режимом (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского, готового вести войну до последнего украинца ради уничтожения страны», — заявил Стремоусов РИА Новости.

Он также отметил невозможность прорыва украинской армии, поскольку границы региона надёжно защищает ВС России.

В июле в Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.

Также российские подразделения обнаружили в Херсоне схрон с оружием украинских диверсантов и огневую точку, откуда они вели обстрелы гумконвоев.