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Профессор Эллвангер спрогнозировал завершение поддержки Киева со стороны американцев

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Поддержка Украины для американцев стала модным трендом, но скоро на смену ему придёт новый. Такое мнение выразил в статье для журнала The American Conservative профессор американского Университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер.
Профессор Эллвангер спрогнозировал завершение поддержки Киева со стороны американцев
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Он напомнил, что в США ещё «бушевал» коронавирус, когда в стране переключились на тему Украины.

Профессор считает, что американцам «придумают новый курс ещё до того, как конфликт завершится».

Также Эллвангер усомнился в том, что гражданам США на самом деле есть дело до Украины. Он порекомендовал при виде американца с украинским флагом задаться вопросом, сможет ли тот найти Украину на карте. 

Ранее обозреватель National Review Нейт Хохман заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрегать проблемами США, требуя от американцев дополнительной поддержки.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что на Западе ресурс образа Зеленского полностью исчерпан.

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