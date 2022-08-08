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В Молдавии подтвердили первый случай оспы обезьян

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В Молдавии зарегистрировали первый случай заболевания человека оспой обезьян.
В Молдавии подтвердили первый случай оспы обезьян
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

«Оспа обезьян подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из Соединённых Штатов Америки по работе», — заявили в ведомстве.

По информации министерства, иностранец обратился за медпомощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишинёве, куда был госпитализирован с подозрением на оспу обезьян, а также с общей слабостью, лихорадкой и кожными высыпаниями.

«Были собраны образцы, их доставили для лабораторных исследований в Национальное агентство общественного здоровья. Тест на оспу обезьян дал положительный результат», — уточнили в Минздраве.

Установлено, что в США мужчина контактировал с человеком, у которого также подтвердилась оспа обезьян.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовали в беседе с НСН прививаться перед поездкой за рубеж.

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