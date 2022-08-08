Латвия возобновила прекращённый в конце июля импорт газа из России
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Отмечается, что российский газ поставляют потребителям в Латвии через магистральный газопровод Валдай — Псков — Рига.
По данным платформы, через газоизмерительную станцию «Лухамаа» в настоящее время поступает около 4 млн кубометров в сутки.
В сообщении говорится, что поставки осуществляются с 5 августа.
Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок в Латвию из-за нарушений с отбором газа.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» прекратил 30 июля поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.