Латвия возобновила прекращённый в конце июля импорт газа из России

Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, который был прекращён в конце июля из-за нарушения условий отбора. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на платформу ENTSOG.

Отмечается, что российский газ поставляют потребителям в Латвии через магистральный газопровод Валдай — Псков — Рига.

По данным платформы, через газоизмерительную станцию «Лухамаа» в настоящее время поступает около 4 млн кубометров в сутки.

В сообщении говорится, что поставки осуществляются с 5 августа.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок в Латвию из-за нарушений с отбором газа.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» прекратил 30 июля поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.