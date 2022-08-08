Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев для участия в спецоперации
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции», — заявил Кадыров.
Ранее глава Чечни рассказал о неофициальной встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Сочи.
По его словам, стороны обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий российских войск.
В июле Кадыров сообщил о возвращении домой после освобождения Луганской Народной Республики командиров и бойцов спецподразделения «Ахмат».
Отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу».