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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев для участия в спецоперации

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев для участия в спецоперации
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции», — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни рассказал о неофициальной встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Сочи.

По его словам, стороны обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий российских войск.

В июле Кадыров сообщил о возвращении домой после освобождения Луганской Народной Республики командиров и бойцов спецподразделения «Ахмат».

Отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу».

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