Кадыров сообщил о возвращении домой чеченских бойцов после освобождения ЛНР

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении домой после освобождения Луганской Народной Республики командиров и бойцов спецподразделения «Ахмат».

«В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава. От себя лично и от лица президента России Владимира Путина я передал искренние слова благодарности нашим военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг», — написал Кадыров в Telegram.

Отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу».

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Путин предложил наградить всех отличившихся при освобождении Луганской Народной Республики участников спецоперации.

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