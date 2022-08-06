Глава Чечни Кадыров рассказал о своей встрече с министром обороны Шойгу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал о неофициальной встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Сочи.

По его словам, Шойгу высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению ЛНР и ДНР от украинских войск.

Также Кадыров рассказал, что в Чечне завершилось формирование трёх батальонов и полка Минобороны.

Глава Чечни добавил, что во время беседы с Шойгу они обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий российских войск.

«Бывает так, что... я тоже возмущаюсь излишне деликатным подходом наших солдат, однако на деле всё обстоит намного сложнее и серьёзнее», — сказал он.

Кадыров объяснил, что при зачистке территорий нужно свести к минимуму ущерб населённым пунктам и избежать жертв среди мирного населения.

Он добавил, что украинская сторона во время боевых действий «не брезгует ничем и старается причинить максимальный ущерб инфраструктуре». По словам главы Чечни, для России подобный подход неприемлем.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Чечни Кадыровым, стороны обсудили социально-экономическое развитие республики.