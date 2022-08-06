Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провёл рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым», — цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, на встрече обсуждались положение дел в Чечне и вопросы социально-экономического развития региона.
Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России развивается «достаточно хорошо» в условиях масштабных санкций.
Он также положительно оценил меры, принятые российскими властями в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора.