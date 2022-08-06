Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, стороны обсудили социально-экономическое развитие Чечни.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провёл рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, на встрече обсуждались положение дел в Чечне и вопросы социально-экономического развития региона.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России развивается «достаточно хорошо» в условиях масштабных санкций.

Он также положительно оценил меры, принятые российскими властями в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора.