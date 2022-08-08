военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ЛНР обнаружили Центр информационно-психологических операций Украины

Короткая ссылка
Сотрудники спецслужб ЛНР обнаружили в Северодонецке деятельность подразделения Центра информационно-психологических операций Украины, который вёл пропагандистскую деятельность.

«Направление было одно: «Россия — это враги». У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация», — приводит РИА Новости слова представителя спецслужб ЛНР.

Он подчеркнул, что группировка центра занималась «натаскиванием» против России. По его словам, украинские спецслужбы занимались созданием ложных новостей. 

Специалист из ЛНР добавил, что украинские военные готовили кадры по методологии западных инструкторов.

«Многие верили и сейчас верят тому, что вещали эти люди», — отметил он.

Ранее правозащитная организация Amnesty International в своём докладе заявила о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Позже генсек Amnesty International Агнес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить