Сотрудники спецслужб ЛНР обнаружили в Северодонецке деятельность подразделения Центра информационно-психологических операций Украины, который вёл пропагандистскую деятельность.

«Направление было одно: «Россия — это враги». У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация», — приводит РИА Новости слова представителя спецслужб ЛНР.

Он подчеркнул, что группировка центра занималась «натаскиванием» против России. По его словам, украинские спецслужбы занимались созданием ложных новостей.

Специалист из ЛНР добавил, что украинские военные готовили кадры по методологии западных инструкторов.

«Многие верили и сейчас верят тому, что вещали эти люди», — отметил он.

Ранее правозащитная организация Amnesty International в своём докладе заявила о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Позже генсек Amnesty International Агнес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан.