Политолог Мезюхо осудил извинения Amnesty International перед Украиной
«Я не удивлён, что Amnesty International «крутит хвостом», — сказал политолог.
Он отмечает, что иногда в заявлениях и докладах этой международной структуры просачивалась правда о преступлениях ВСУ.
«Однако в целом эта организация на протяжении многих лет не то чтобы уж сильно осуждала Киев за то, что он вёл противостояние с жителями Донбасса», — подчеркнул Мезюхо.
По мнению собеседника RT, смена тональности заявлений Amnesty International после критики украинского лидера Владимира Зеленского не удивляет.
Ранее СМИ сообщили о том, что организация Amnesty International сожалеет «о боли и гневе», которые вызвал доклад, посвящённый преступлениям украинских военных.
Однако она вновь подтвердила, что не отказывается от опубликованных в отчёте данных.
4 августа в докладе организации констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.
Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.