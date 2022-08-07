Политолог Мезюхо осудил извинения Amnesty International перед Украиной

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление Amnesty International о том, что они сожалеют «о боли и гневе» Киева из-за доклада о преступлениях ВСУ.

«Я не удивлён, что Amnesty International «крутит хвостом», — сказал политолог.

Он отмечает, что иногда в заявлениях и докладах этой международной структуры просачивалась правда о преступлениях ВСУ.

«Однако в целом эта организация на протяжении многих лет не то чтобы уж сильно осуждала Киев за то, что он вёл противостояние с жителями Донбасса», — подчеркнул Мезюхо.

По мнению собеседника RT, смена тональности заявлений Amnesty International после критики украинского лидера Владимира Зеленского не удивляет.

Ранее СМИ сообщили о том, что организация Amnesty International сожалеет «о боли и гневе», которые вызвал доклад, посвящённый преступлениям украинских военных.

Однако она вновь подтвердила, что не отказывается от опубликованных в отчёте данных.

4 августа в докладе организации констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.