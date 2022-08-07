Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление Amnesty International о том, что они сожалеют «о боли и гневе» Киева из-за доклада о преступлениях ВСУ.

По мнению политолога, такие заявления характеризуют «так называемый демократический Запад».

«Как только кто-то из европейских журналистов, учёных, общественных деятелей или социологов позволяет себе нарушить «линию партии», представляя общественности объективную картину событий на Украине, он тут же получает по рукам за самодеятельность от своих хозяев», — сказал Орлов.

Ранее СМИ сообщили о том, что Amnesty International сожалеет «о боли и гневе», которые вызвал доклад, посвящённый преступлениям украинских военных.

Однако организация вновь подтвердила, что не отказывается от опубликованных в отчёте данных.

4 августа в докладе организации констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.