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Экс-офицер американской разведки Риттер предрёк Зеленскому трагический конец

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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец.
Экс-офицер американской разведки Риттер предрёк Зеленскому трагический конец
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщило РИА Новости, он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Риттера, Зеленский будет либо вынужден покинуть страну, либо «погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять».

Он отметил, что лидеры западных стран перестают верить в созданный образ украинского президента и всё чаще отказывают Киеву в помощи.

Риттер утверждает, что из-за постепенного падения престижа Зеленского «больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти».

Также он считает, что вскоре на Украине может произойти госпереворот.

Ранее ведущий телеканала Sky News Australia Кори Бернарди раскритиковал созданный в западных СМИ образ президента Украины Владимира Зеленского.

Также правозащитная организация Amnesty International в своём докладе заявила о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

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