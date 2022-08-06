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ТАСС: в ДНР американец Мурекези обвиняется в разжигании межнациональной розни

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Следователи Донецкой Народной Республики предъявили обвинение гражданину США Суеди Мурекези в разжигании межнациональной розни. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Литвишко.

«Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля-начале марта этого года», — рассказал адвокат.

По его словам, вину обвиняемый не признал.

Литвишко также информировал, что Мурекези был арестован в ДНР в июне текущего года.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовные дела в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.

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