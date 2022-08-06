ТАСС: в ДНР американец Мурекези обвиняется в разжигании межнациональной розни
«Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля-начале марта этого года», — рассказал адвокат.
По его словам, вину обвиняемый не признал.
Литвишко также информировал, что Мурекези был арестован в ДНР в июне текущего года.
Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовные дела в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.