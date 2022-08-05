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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слухами сообщения о том, что глава администрации области Владимир Сальдо находится в коме.
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами
  • РИА Новости

По его словам, болезнь Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического.

«Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных», — написал Стремоусов в Telegram.

Он добавил, что ВГА работает в штатном режиме.

Ранее источник сообщил, что Сальдо находится в медикаментозной коме.

Сам Сальдо написал в Telegram-канале, что ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого коронавируса.

Исполняющим обязанности главы Херсонской области был назначен председатель правительства региона Сергей Елисеев.

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