Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слухами сообщения о том, что глава администрации области Владимир Сальдо находится в коме.

По его словам, болезнь Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического.

«Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных», — написал Стремоусов в Telegram.

Он добавил, что ВГА работает в штатном режиме.

Ранее источник сообщил, что Сальдо находится в медикаментозной коме.

Сам Сальдо написал в Telegram-канале, что ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого коронавируса.

Исполняющим обязанности главы Херсонской области был назначен председатель правительства региона Сергей Елисеев.