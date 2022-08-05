Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами
- РИА Новости
По его словам, болезнь Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического.
«Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных», — написал Стремоусов в Telegram.
Он добавил, что ВГА работает в штатном режиме.
Ранее источник сообщил, что Сальдо находится в медикаментозной коме.
Сам Сальдо написал в Telegram-канале, что ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого коронавируса.
Исполняющим обязанности главы Херсонской области был назначен председатель правительства региона Сергей Елисеев.