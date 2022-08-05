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Пять человек пострадали при обстреле ВСУ больницы в Донецке

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пяти пострадавших при обстреле украинскими войсками больницы №17.

У всех пострадавших диагностированы осколочные ранения.

По словам мэра города, в числе раненых — девочка 2019 года рождения. В результате обстрела ВСУ она получила повреждения обоих бёдер и была доставлена в детскую республиканскую больницу.

Утром 4 августа стало известно, что украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой.

В результате в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, шестеро получили ранения.

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