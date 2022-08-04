военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ДНР заявили, что число жертв обстрела Ворошиловского района Донецка возросло до пяти

Короткая ссылка
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что из-за обстрелов ВСУ в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, шестеро получили ранения.
В ДНР заявили, что число жертв обстрела Ворошиловского района Донецка возросло до пяти
  • РИА Новости

«Ворошиловский район: по предварительным данным, пятеро гражданских лиц погибли, ещё шесть получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате данного обстрела.

Утром 4 августа стало известно, что украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить