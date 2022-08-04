В ДНР заявили, что число жертв обстрела Ворошиловского района Донецка возросло до пяти

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что из-за обстрелов ВСУ в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, шестеро получили ранения.

РИА Новости

«Ворошиловский район: по предварительным данным, пятеро гражданских лиц погибли, ещё шесть получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются», — говорится в заявлении представительства в Telegram. Ранее сообщалось о двух погибших в результате данного обстрела. Утром 4 августа стало известно, что украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой.