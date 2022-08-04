В ДНР заявили, что число жертв обстрела Ворошиловского района Донецка возросло до пяти
- РИА Новости
«Ворошиловский район: по предварительным данным, пятеро гражданских лиц погибли, ещё шесть получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате данного обстрела.
Утром 4 августа стало известно, что украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой.