Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск
«ЧВК «Вагнер» и союзные силы зашли в Артёмовск», — написал Мирошник в Telegram.
По его словам, в настоящее время на улицах города идут бои.
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в ходе брифинга сообщил, что ВСУ отошли из района Семигорье на Артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что союзные силы Донецкой Народной Республики и России выбили украинские подразделения с южной окраины Марьинки.