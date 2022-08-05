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Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск.

«ЧВК «Вагнер» и союзные силы зашли в Артёмовск», — написал Мирошник в Telegram.

По его словам, в настоящее время на улицах города идут бои.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в ходе брифинга сообщил, что ВСУ отошли из района Семигорье на Артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что союзные силы Донецкой Народной Республики и России выбили украинские подразделения с южной окраины Марьинки.

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