«Молдовагаз» вновь просит «Газпром» отсрочить платёж

Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что молдавская сторона попросила российский «Газпром» отсрочить ежемесячную оплату за август.

Как пояснил Чебан в своём Telegram, проект тарифа, предложенный Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии, не покрывает ни закупочную цену, ни расходы по транспортировке, поставке и распределению природного газа и ведёт к накоплению тарифных отклонений, которые на конец текущего года могут превысить 3,9 млрд леев.

«АО «Молдовагаз» выполнит недавнее постановление национального регулятора о регулируемых ценах на природный газ, однако заложенные в него цифры ставят под знак вопроса выполнение финансовых контрактных обязательств перед ПАО «Газпром». В этой ситуации компания обратилась к внешнему поставщику с просьбой отсрочить оплату в августе, а в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям направлено письмо об отсрочке выплаты НДС на природный газ за период апрель — август включительно», — говорится в его заявлении.

Ранее Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии увеличится в августе до $1458,5 за 1 тыс. куб. м.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме из-за ситуации в энергетике.