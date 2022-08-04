В МИД России заверили в штатной работе Запорожской АЭС

Охраняемая российскими войсками Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Что касается Запорожской станции, то она продолжает находиться под охраной российских военных. Станция работает в штатном режиме, персонал выходит на работу как в обычное мирное время», — цитирует его ТАСС.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Радио России» ранее заявил, что группировку ПВО в регионе усилили после последней атаки со стороны ВСУ на территорию Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация согласовывает с Россией и Украиной поездку делегации на Запорожскую АЭС.