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В МИД России заверили в штатной работе Запорожской АЭС

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Охраняемая российскими войсками Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Что касается Запорожской станции, то она продолжает находиться под охраной российских военных. Станция работает в штатном режиме, персонал выходит на работу как в обычное мирное время», — цитирует его ТАСС.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Радио России» ранее заявил, что группировку ПВО в регионе усилили после последней атаки со стороны ВСУ на территорию Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация согласовывает с Россией и Украиной поездку делегации на Запорожскую АЭС.

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