В Донецке сообщили о трёх пострадавших от подрыва на мине «Лепесток»

Трое мирных жителей, один из которых несовершеннолетний, подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка.

«По улице Кирова в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвались три человека, включая подростка 2005 года рождения», — заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ранее в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские военные выпустили по Донецку три ракеты с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».

Мэр города Алексей Кулемзин предупредил местных жителей, что украинские военные минируют жилые кварталы.