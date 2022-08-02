The Federalist: в Киеве распространяется паранойя из-за перехода украинцев на сторону России

Обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин заявил, что в рядах украинского общества и правительства распространяется паранойя из-за перехода украинцев на сторону России.

Как отметил в своём материале Тобин, паранойя по поводу потенциальных российских шпионов распространилась в украинском обществе, а дела о государственной измене «стали чем-то вроде навязчивой идеи для украинского правительства».

Это подтверждает и решение президента Украины Владимира Зеленского уволить глав службы безопасности как раз по причине проблем с изменами в рядах ведомств.

«Но то, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает», — пишет он.

17 июля Зеленский отстранил от занимаемой должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Позднее президент Украины объяснил это решение тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.