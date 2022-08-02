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Глава ДНР заявил об отсутствии риска голода в республике

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что ДНР голод не грозит и в республике даже ожидается профицит зерновых.
Глава ДНР заявил об отсутствии риска голода в республике
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Даже до начала освободительной операции те посевные площади, которые у нас присутствовали, позволяли говорить о профиците зерновых. Помимо того что себя обеспечивали, у нас и экспортный потенциал на тот момент был достаточно серьёзный... Ситуация у нас улучшилась: с учётом освобождённых территорий у нас прирост порядка 100 тыс. га», — сказал он.

Он добавил, что республика научилась выживать с учётом санкций, блокад и всего остального.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о необходимости уделить внимание разминированию сельскохозяйственных земель в Мариуполе, чтобы фермеры могли засеять их зерновыми.

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