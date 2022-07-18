Басурин заявил о необходимости уделить внимание разминированию сельхозземель в Мариуполе

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о необходимости уделить внимание разминированию сельскохозяйственных земель в Мариуполе, чтобы фермеры могли засеять их зерновыми.

«Нужно уделить внимание сельхозземлям в первую очередь, чтобы всё-таки их разминировать, потому что сейчас произойдёт уборка и нужно будет готовить землю к дальнейшей посадке. Фермеры или Министерство сельского хозяйства сами определяют, какой вид зерновых нужно сажать, но в любом случае земля должна быть подготовлена», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что в настоящий момент никто не может ответить на вопрос, когда город может быть разминирован, так как неизвестно, что находится под завалами, которые ещё предстоит разобрать.

Ранее в Минэнерго ДНР рассказали о процессе восстановления энергоснабжения Мариуполя.