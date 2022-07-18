Басурин заявил о необходимости уделить внимание разминированию сельхозземель в Мариуполе

Короткая ссылка
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о необходимости уделить внимание разминированию сельскохозяйственных земель в Мариуполе, чтобы фермеры могли засеять их зерновыми.
Басурин заявил о необходимости уделить внимание разминированию сельхозземель в Мариуполе
  • РИА Новости

«Нужно уделить внимание сельхозземлям в первую очередь, чтобы всё-таки их разминировать, потому что сейчас произойдёт уборка и нужно будет готовить землю к дальнейшей посадке. Фермеры или Министерство сельского хозяйства сами определяют, какой вид зерновых нужно сажать, но в любом случае земля должна быть подготовлена», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что в настоящий момент никто не может ответить на вопрос, когда город может быть разминирован, так как неизвестно, что находится под завалами, которые ещё предстоит разобрать.

Ранее в Минэнерго ДНР рассказали о процессе восстановления энергоснабжения Мариуполя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить