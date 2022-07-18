В Минэнерго ДНР рассказали о процессе восстановления энергоснабжения Мариуполя
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства в Telegram.
«17 июля жители первых домов в Левобережном районе Мариуполя наконец-то смогли включить свет в своих домах... Восстановлена подача электроэнергии в 3050 жилых домах, как многоквартирных, так и в частном секторе, подключено более 100 объектов социальной инфраструктуры», — сказано в сообщении.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что основную часть жилого фонда города восстановят к 2024 году.