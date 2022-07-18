В Минэнерго ДНР рассказали о процессе восстановления энергоснабжения Мариуполя

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В Минэнерго Донецкой Народной Республики заявили, что в Мариуполе электроснабжение восстановлено уже в 3050 домах.
В Минэнерго ДНР рассказали о процессе восстановления энергоснабжения Мариуполя
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства в Telegram.

«17 июля жители первых домов в Левобережном районе Мариуполя наконец-то смогли включить свет в своих домах... Восстановлена подача электроэнергии в 3050 жилых домах, как многоквартирных, так и в частном секторе, подключено более 100 объектов социальной инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что основную часть жилого фонда города восстановят к 2024 году.

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