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Киев начал эвакуацию населения с подконтрольных ему территорий ДНР

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Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики. Первый поезд с людьми уже прибыл в Кропивницкий.
Киев начал эвакуацию населения с подконтрольных ему территорий ДНР
  • globallookpress.com
  • © Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.

«Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных», — сообщила она.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские власти приняли решение эвакуировать население с подконтрольной Киеву части ДНР.

По словам Верещук, планируются до зимы эвакуировать не менее 220 тыс. человек.

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