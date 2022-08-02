Киев начал эвакуацию населения с подконтрольных ему территорий ДНР
- globallookpress.com
- © Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.
«Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных», — сообщила она.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские власти приняли решение эвакуировать население с подконтрольной Киеву части ДНР.
По словам Верещук, планируются до зимы эвакуировать не менее 220 тыс. человек.