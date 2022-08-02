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МО России: артиллерия ВСУ нанесла удары по своему же батальону 56-й мотопехотной бригады

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Украинские войска почти полностью уничтожили свой же отступавший мотопехотный батальон, который ранее понёс значительные потери в районе Песков в ДНР. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Понёсший значительные потери в районе населённого пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населённого пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», — заявил он.

Как сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, силы ДНР на 50% зачистили Пески от подразделений ВСУ. 

Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с RT отметил, что ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры республики.

Для их прекращения необходимо вытеснить украинских силовиков с их позиций в Авдеевке и населённом пункте Пески.

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