МО России: артиллерия ВСУ нанесла удары по своему же батальону 56-й мотопехотной бригады
«Понёсший значительные потери в районе населённого пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населённого пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», — заявил он.
Как сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, силы ДНР на 50% зачистили Пески от подразделений ВСУ.
Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с RT отметил, что ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры республики.
Для их прекращения необходимо вытеснить украинских силовиков с их позиций в Авдеевке и населённом пункте Пески.