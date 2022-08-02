Глава ДНР Пушилин рассказал о ходе операции по освобождению Авдеевки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с RT заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры республики. Для их прекращения необходимо вытеснить украинских силовиков с их позиций в Авдеевке и населённом пункте Пески.

«Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идёт операция в Авдеевке. Здесь есть определённые успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника», — отметил в беседе с RT Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, цель ближайших дней — занять высоты, которые позволят подразделениям двигаться дальше.

«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет», — заключил Пушилин.

Полная версия интервью — на сайте RT.