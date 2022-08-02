Глава ДНР Пушилин рассказал о ходе операции по освобождению Авдеевки
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идёт операция в Авдеевке. Здесь есть определённые успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника», — отметил в беседе с RT Денис Пушилин.
По словам главы ДНР, цель ближайших дней — занять высоты, которые позволят подразделениям двигаться дальше.
«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет», — заключил Пушилин.
Полная версия интервью — на сайте RT.