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Глава ДНР Пушилин рассказал о ходе операции по освобождению Авдеевки

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RT
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с RT заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры республики. Для их прекращения необходимо вытеснить украинских силовиков с их позиций в Авдеевке и населённом пункте Пески.
Глава ДНР Пушилин рассказал о ходе операции по освобождению Авдеевки
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идёт операция в Авдеевке. Здесь есть определённые успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника», — отметил в беседе с RT Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, цель ближайших дней — занять высоты, которые позволят подразделениям двигаться дальше.

«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет», — заключил Пушилин.

Полная версия интервью — на сайте RT.

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