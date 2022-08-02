Народная милиция ДНР: населённый пункт Пески на 50% зачищен от подразделений ВСУ
- РИА Новости
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«Наше подразделение в данный момент находится в населённом пункте Пески. Сейчас идёт его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населённый пункт зачищен», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в беседе с RT заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры республики. Для их прекращения необходимо вытеснить украинских силовиков с их позиций в Авдеевке и населённом пункте Пески.