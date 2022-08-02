ВКС России ликвидировали до 500 украинских националистов в Харьковской области

Воздушно-космические силы России высокоточными ударами ликвидировали до 500 украинских националистов в Харьковской области.

Об этом информирует Министерство обороны России.

«В населённых пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», — заявили в оборонном ведомстве.

Также Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.

31 июля стало известно, что ВКС России нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, который располагался на территории техникума. Безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов.