РИА Новости: среди сотрудников СБУ произошёл раскол
«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства», растёт напряжённость и подозрительность», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, старшее поколение сотрудников СБУ обвиняют в небрежном отношении к государственной тайне и халатности.
Ранее РИА Новости сообщало, что бывший полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев сдался российским силовикам.
В Минобороны России заявили о поражении штаб-квартиры Службы безопасности Украины в Краматорске.