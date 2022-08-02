РИА Новости: среди сотрудников СБУ произошёл раскол

Внутри Службы безопасности Украины (СБУ) произошёл раскол, ряд сотрудников обвиняются коллегами в утрате секретных архивов и переходе на сторону России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства», растёт напряжённость и подозрительность», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, старшее поколение сотрудников СБУ обвиняют в небрежном отношении к государственной тайне и халатности.

Ранее РИА Новости сообщало, что бывший полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев сдался российским силовикам.

В Минобороны России заявили о поражении штаб-квартиры Службы безопасности Украины в Краматорске.