Глава офиса президента Украины заявил об обсуждении с США контакта Байдена и Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об обсуждении с Вашингтоном необходимости контакта американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Вместе с Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом», — заявил Ермак.

Ранее он сообщил, что Киев проинформировал Вашингтон о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины.

На прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.