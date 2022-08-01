военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава офиса президента Украины заявил об обсуждении с США контакта Байдена и Зеленского

Короткая ссылка
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об обсуждении с Вашингтоном необходимости контакта американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Глава офиса президента Украины заявил об обсуждении с США контакта Байдена и Зеленского
  • AP

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

«Вместе с Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом», — заявил Ермак.

Ранее он сообщил, что Киев проинформировал Вашингтон о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины.

На прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить