Глава офиса президента Украины заявил об обсуждении с США контакта Байдена и Зеленского
- AP
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Вместе с Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом», — заявил Ермак.
Ранее он сообщил, что Киев проинформировал Вашингтон о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины.
На прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.