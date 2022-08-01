В Киеве заявили, что проинформировали Вашингтон об оборонных нуждах Украины
- AFP
«Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединённых Штатов в усиление обороноспособности Украины», — написал Ермак в Telegram-канале.
Ранее Соединённые Штаты объявили о планах направить украинским пограничникам партию тепловизионных биноклей на $3,2 млн.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.