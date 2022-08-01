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В Киеве заявили, что проинформировали Вашингтон об оборонных нуждах Украины

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Киев проинформировал власти США о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
В Киеве заявили, что проинформировали Вашингтон об оборонных нуждах Украины
  • AFP

«Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединённых Штатов в усиление обороноспособности Украины», — написал Ермак в Telegram-канале.

Ранее Соединённые Штаты объявили о планах направить украинским пограничникам партию тепловизионных биноклей на $3,2 млн. 

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.

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