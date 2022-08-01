В Киеве заявили, что проинформировали Вашингтон об оборонных нуждах Украины

Киев проинформировал власти США о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

AFP