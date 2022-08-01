Историк Шаповалов назвал наглым призыв Пристайко вернуть треть зарубежного имущества СССР

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.

«Можно поразиться наглости господина Пристайко. Россия является единственной правопреемницей Советского Союза... Решение об этом было принято и закреплено на международном правовом уровне. Оно было связано в том числе с тем, что Россия взяла обязательства по выплате долгов всего Советского Союза и не делила их на республики. Весь совокупный долг СССР был выплачен Россией», — подчеркнул историк.

Он отметил, что если рассуждать, используя логику украинского посла, то как минимум треть этих долгов должен был выплатить Киев, чтобы претендовать на часть имущества.

«Естественно, этого сделано не было. И это не может быть сделано по определению, потому что Украина — беднейшее государство Европы и в долгах как в шелках», — добавил Шаповалов.

По его мнению, подобного рода высказывания «абсолютно беспочвенны» и разрушают всю систему международных отношений.

Ранее стало известно, что Пристайко заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.

В феврале российский президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью рассчиталась за долги Советского Союза, а Киев отказался выполнять соглашения о возврате части советских активов.