Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по республике

Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по территории Донецкой Народной Республики.

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 230 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что огонь вёлся по районам шести населённых пунктов республики.

«В результате обстрелов один мирный житель погиб, двое получили ранения. Повреждено шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку и Макеевку 11 снарядами натовского калибра 155 мм.