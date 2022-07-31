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Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по республике

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Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по территории Донецкой Народной Республики.
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по республике
  • AP

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 230 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что огонь вёлся по районам шести населённых пунктов республики.

«В результате обстрелов один мирный житель погиб, двое получили ранения. Повреждено шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку и Макеевку 11 снарядами натовского калибра 155 мм.

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