Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по республике
- AP
«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 230 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что огонь вёлся по районам шести населённых пунктов республики.
«В результате обстрелов один мирный житель погиб, двое получили ранения. Повреждено шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку и Макеевку 11 снарядами натовского калибра 155 мм.