ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами натовского калибра

Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку и Макеевку 11 снарядами натовского калибра 155 мм.

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

«17:20 — н. п. Курдюмовка — н. п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибра 155 мм; 17:25 — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве угля и энергетики ДНР заявили, что шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, под землёй находятся более 70 человек.