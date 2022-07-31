В колледже НАТО допустили изменение Россией статус-кво в оборонительной стратегии

Оборонный колледж НАТО в своём докладе допустил «сохранение вероятности нападения России» на одну из стран Североатлантического альянса. Как считают авторы доклада, официальный «российский нарратив» носит оборонный характер, однако в Брюсселе опасаются, что «суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво».

«Официальный российский нарратив почти всегда носит оборонительный характер, но суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво. В этом контексте сохраняется вероятность нападения на страну НАТО», — говорится в документе.

Кроме того, исследователи отметили, что Россия не использует «весь свой военный потенциал» в специальной операции на Украине, также не проводилась всеобщая мобилизация.

Сохранение способности при необходимости «участвовать в операциях против НАТО» может «объяснить некоторые особенности и «сюрпризы» в операции по защите Донбасса, отмечается в тексте.

Как отмечал ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к российским границам.

В новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.