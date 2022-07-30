Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 300 снарядов по республике

Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные за сутки выпустили более 300 снарядов по территории Донецкой Народной Республики.

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что огонь вёлся по районам 12 населённых пунктов республики.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о нескольких случаях обстрела Донецка из «Градов».