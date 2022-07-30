Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 300 снарядов по республике
- AFP
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«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что огонь вёлся по районам 12 населённых пунктов республики.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о нескольких случаях обстрела Донецка из «Градов».