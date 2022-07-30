В ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке

ООН готова направить группу экспертов для расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», — цитирует РИА Новости комментарий Хака.

Он отметил, что ООН поддерживает инициативы Международного комитета Красного Креста (МККК).

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.

По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.