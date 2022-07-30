В ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке
- AFP
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«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», — цитирует РИА Новости комментарий Хака.
Он отметил, что ООН поддерживает инициативы Международного комитета Красного Креста (МККК).
По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.
По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.