Мэр Донецка заявил о ранении двух жителей города из-за обстрелов ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что два мирных жителя ранены в Петровском и Куйбышевском районах города из-за обстрелов украинских войск.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram.

«Удар вражеского снаряда в Петровском районе по улице Катовицкой, 48 привёл к травматической ампутации правой стопы у мужчины 1954 года рождения», — написал он.

Вместе с этим Кулемзин добавил, что в результате вражеского обстрела в Куйбышевском районе возле дома №19 по Кремлёвскому проспекту получил ранение правого плеча мужчина 1955 года рождения.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о нескольких случаях обстрела Донецка из «Градов».