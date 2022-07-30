Politico: мэр Днепра остался недоволен Зеленским из-за ситуации с въездом Корбана

Мэр Днепра Борис Филатов остался недоволен решением президента Украины Владимира Зеленского, который мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана.

«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — заявил он в интервью Politico.

Филатов добавил, что текущая ситуация на Украине не даёт Зеленскому права «узурпировать власть».

Ранее Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну.