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Politico: мэр Днепра остался недоволен Зеленским из-за ситуации с въездом Корбана

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Мэр Днепра Борис Филатов остался недоволен решением президента Украины Владимира Зеленского, который мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана.
Politico: мэр Днепра остался недоволен Зеленским из-за ситуации с въездом Корбана
  • Gettyimages.ru

«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — заявил он в интервью Politico.

Филатов добавил, что текущая ситуация на Украине не даёт Зеленскому права «узурпировать власть».

Ранее Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну.

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