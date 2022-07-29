В ООН выразили обеспокоенность из-за обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР

Заместитель официального представителя Генсекретаря ООН Фархан Хак выразил обеспокоенность из-за обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР).

«Мы в качестве общего правила обеспокоены ненадлежащим отношением к военнопленным», — цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, в ООН не располагают «информацией из первых рук» о произошедшем, но, «конечно, обеспокоены этой атакой».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой Народной Республике.

По последним данным, число погибших при ударе возросло до 53.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленёнными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.