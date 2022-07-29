ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по посёлку Гольмовский в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили 40 ракет из «Града» по посёлку Гольмовский в республике.

«09:05 — населённый пункт Николаевка — населённый пункт Гольмовский: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что в результате удара ВСУ по СИЗО в районе Еленовки погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, также пострадали восемь сотрудников изолятора.

Как отметил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, ВСУ прицельно били по баракам в Еленовке, где содержатся пленные украинские силовики.