ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по посёлку Гольмовский в ДНР

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили 40 ракет из «Града» по посёлку Гольмовский в республике.
ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по посёлку Гольмовский в ДНР
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«09:05 — населённый пункт Николаевка — населённый пункт Гольмовский: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что в результате удара ВСУ по СИЗО в районе Еленовки погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, также пострадали восемь сотрудников изолятора.

Как отметил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, ВСУ прицельно били по баракам в Еленовке, где содержатся пленные украинские силовики.

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