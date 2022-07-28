Минобороны: более 26 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 26 тыс. человек.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 658 человек, в том числе 3907 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 924 526 человек, из которых 463 897 — дети», — заявил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы территориальной обороны разместили склады боеприпасов на территории индустриального училища и в здании общежития национального университета в Днепре.