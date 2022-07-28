МО: бойцы теробороны оборудовали склады боеприпасов в здании общежития в Днепре

Бойцы территориальной обороны разместили склады боеприпасов на территории индустриального училища и в здании общежития национального университета в Днепре.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Днепре на территории индустриального училища (проспект Сергея Нигояна) и в здании общежития национального университета (проспект Гагарина) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что данные факты демонстрируют пренебрежение со стороны киевских властей нормами международного гуманитарного права.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты заняли больницы в разных городах, разместили в зданиях военную технику и боеприпасы, а в Сумах для этих целей используется детская больница, пациентов которой боевики насильно удерживают в подвале.