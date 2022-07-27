Минобороны России: украинские националисты удерживают пациентов детской больницы в Сумах

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты заняли больницы в разных городах, разместили в зданиях военную технику и боеприпасы, а в Сумах для этих целей используется детская больница, пациентов которой боевики насильно удерживают в подвале.
Минобороны России: украинские националисты удерживают пациентов детской больницы в Сумах
  • РИА Новости

«В Харькове на территории городской клинической больницы №7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона «Кракен»... В Сумах в здании детской городской клинической больницы (улица Троицкая) размещены штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы», — сказал он.

По словам Мизинцева, в Виннице в здании областной психиатрической больницы по улице Пирогова «неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась».

Ранее Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке в качестве живого щита.

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