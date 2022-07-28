В Госдуме осудили слова советника главы МВД Украины касательно истории Второй мировой войны

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Ангелина Шурпина
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о необходимости написать собственную версию хода Второй мировой войны.
В Госдуме осудили слова советника главы МВД Украины касательно истории Второй мировой войны
  • РИА Новости

«Даже комментировать не хочется глупые, бредовые идеи тех людей, которые вообще не понимают сути происходящих в тот период времени событий Второй мировой войны», — объяснил Швыткин.

По мнению депутата, подобное высказывание можно расценить как попытку «легализовать и оправдать свои действия по поддержке идеологии нацизма».

«Думаю, что мировое сообщество, в случае попыток реализации этих бредовых идей, конечно же, никоим образом не должно допустить этого», — заключил он.

Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о необходимости написать собственную версию хода Второй мировой войны.

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