В Госдуме осудили слова советника главы МВД Украины касательно истории Второй мировой войны
- РИА Новости
«Даже комментировать не хочется глупые, бредовые идеи тех людей, которые вообще не понимают сути происходящих в тот период времени событий Второй мировой войны», — объяснил Швыткин.
По мнению депутата, подобное высказывание можно расценить как попытку «легализовать и оправдать свои действия по поддержке идеологии нацизма».
«Думаю, что мировое сообщество, в случае попыток реализации этих бредовых идей, конечно же, никоим образом не должно допустить этого», — заключил он.
Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о необходимости написать собственную версию хода Второй мировой войны.