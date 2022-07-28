Советник главы МВД Украины: Киеву нужно написать собственную историю Второй мировой войны

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о необходимости написать собственную версию хода Второй мировой войны.

«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле — вопреки нашей победе, вопреки всему — бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», — цитирует его РИА Новости.

Денисенко также призвал написать новую историю украинских городов и сёл.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT назвал заявление Зеленского чудовищным невежеством.