Советник главы МВД Украины: Киеву нужно написать собственную историю Второй мировой войны
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«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле — вопреки нашей победе, вопреки всему — бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», — цитирует его РИА Новости.
Денисенко также призвал написать новую историю украинских городов и сёл.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT назвал заявление Зеленского чудовищным невежеством.