В Госдуме назвали чудовищным невежеством слова Зеленского об Украине и Киевской Руси

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

«С точки зрения исторической науки — это просто чудовищное невежество, которое стыдно демонстрировать даже такому нелепому персонажу, как Зеленский. Он пытается представить украинское государство как государство с большой историей», — считает депутат.

Он отметил, что украинцы видят «разваливающееся государство, разваливающуюся экономику».

«Всё нелепо, всё жалко в исполнении этого жалкого персонажа», — заключил собеседник RT.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

В конце июля прошлого года Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси. Он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».